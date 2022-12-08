  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli takımda tartışılıyor, Dünya peşinde!
Spor

Milli takımda tartışılıyor, Dünya peşinde!

A Milli Takım'da bir türlü istikrarı yakalayamayan ve çok tartışılan Enes Ünal, Avrupa'da devleri peşinden koşturuyor...

Yeniakit Publisher
2022-12-08 13:03:00 -
Milli takımda tartışılıyor, Dünya peşinde!

La Liga ekibi Getafe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'a Atletico Madrid talip oldu.

İspanya basınından AS'ın haberine göre, İspanya ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid, Getafe'de bu sezon harika işlere imza atan Enes Ünal'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Atletico Madrid'in milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız golcünün menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

BİR DİĞER TALİBİ JUVENTUS

2020 yılında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal için Atletico Madrid haricinde Juventus'un da ilgisi olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23