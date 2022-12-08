Milli takımda tartışılıyor, Dünya peşinde!

La Liga ekibi Getafe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'a Atletico Madrid talip oldu.

İspanya basınından AS'ın haberine göre, İspanya ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid, Getafe'de bu sezon harika işlere imza atan Enes Ünal'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Atletico Madrid'in milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız golcünün menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

BİR DİĞER TALİBİ JUVENTUS

2020 yılında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal için Atletico Madrid haricinde Juventus'un da ilgisi olduğu kaydedildi.