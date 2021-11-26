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Spor Milli Takım'da beklenen gün geldi!
Spor

Milli Takım'da beklenen gün geldi!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off'a kalan A Milli Takımımız'ın rakibinin belli olacağı gün geldi. Kura çekimi bugün saat 19.00'da yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:44:00 -
Milli Takım'da beklenen gün geldi!

Dünya Kupası'na katılmak için geçmemiz gereken son bir viraj daha var. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu ikincilikle bitiren Milli Takım, Play-Off'a kaldı.

Seri başı değiliz

Kura çekimi bugün 19.00'da İsviçre Zürih'te gerçekleşecek. Rakiplerimiz Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler. Seri başı olmayan Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya ve Çekya ile bu turda eşleşemiyoruz.

İlk maç deplasmanda

Bu turda seri başı olanlar ev sahibi. İlk maçımızı dolayısıyla deplasmanda oynayacağız. Yarı final maçları 24 Mart 2022, finaller de 29 Mart 2022'de oynanacak. Dünya Kupası finallerinin grup kura çekimi 1 Nisan 2022'de gerçekleşecek. Katar'daki büyük organizasyon, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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