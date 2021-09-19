Milli Takım'da 28 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.

Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında görevi Fatih Terim'e devreden, EURO 96'ya katılan jenerasyonun ortaya çıkmasını sağlayan isim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek.

Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'deki Letonya maçlarında Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında olacak.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Stefan Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İki ülke dostluğuna dikkat çekilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, Kuntz'un bir sonraki kariyer kararını engellemek istemiyor. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir simgesidir."