Milli Takım'a çağrılmayan Salih Uçan: Ciddi bir saygısızlık
Milli Takım'a çağrılmayan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Benim neredeyse bu 40 kişilik havuzda bile olmamam ciddi bir saygısızlıktır." dedi.
Beşiktaşlı Salih Uçan, A Milli Takım’a davet edilmemesini sert sözlerle eleştirdi.
Vole’ye konuşan tecrübeli futbolcu, “Milli takıma gitmeyeceğimi biliyordum çünkü kadro açıklanmadan günler önce pasaport işlemleri için havuzdaki futbolcularla iletişime geçilir. Alanyaspor’da oynadığım dönemde o havuzun içindeydim. Bu sefer o geniş havuza bile alınmadım. Benim neredeyse bu 40 kişilik havuzda bile olmamam ciddi bir saygısızlıktır. Bana saygı göstermeyenlere saygı duyamayacağım” dedi.