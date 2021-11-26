Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?
Milli Takım rakibi | A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda play-off karşılaşması oynayacak. Futbolseverler milli takımının hangi ülkeyle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye kimle rakip oldu? Play-off maçları ne zaman?
2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu’nu ikinci bitiren A Milli Takım’ın play-off turunda eşleşeceği rakip bugün belli olacak.
Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Milli Takımımızın rakip olabileceği seri başı takımlar şöyle:
Galler
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.