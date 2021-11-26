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Spor Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?
Spor

Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?

Milli Takım rakibi | A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda play-off karşılaşması oynayacak. Futbolseverler milli takımının hangi ülkeyle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye kimle rakip oldu? Play-off maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:11:00 -
Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?

2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu’nu ikinci bitiren A Milli Takım’ın play-off turunda eşleşeceği rakip bugün belli olacak.

Milli Takım kimle eşleşti | Türkiye’nin rakibi belli oldu mu?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli Takımımızın rakip olabileceği seri başı takımlar şöyle:

Galler

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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