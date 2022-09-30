Ampute Milli Takım, Fransa'yı ezdi geçti!
Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ilk maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda açılış maçında A Milli Takım, Fransa ile karşı karşıya geldi.
2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, bulunan Ampute Futbol Milli Takımımız, turnuvaya galibiyetle başladı.
Fransa'yı 3-0 mağlup ettik
Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 3-0'lık skorla kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kemal Güleş, 23. dakikada Okan Şahiner ve 49. dakikada Rahmi Özcan kaydetti.