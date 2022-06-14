Milli Takım 4'te 4 yaptı
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı kendi sahasında 2-0'lık skorla yendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yla karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-0 kazandı.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Milli Takımımızda Cengiz Ünder, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, gruptaki puanını 12'ye yükseltirken Litvanya, sıfır puanda kaldı.
Milli Takımımız bir sonraki maçını 22 Eylül'de Türkiye'de Lüksemburg'la oynayacak. Litvanya ise aynı tarihte Faroe Adaları'nı konuk edecek.