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Spor Milli Takım 4'te 4 yaptı
Spor

Milli Takım 4'te 4 yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı kendi sahasında 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:59:00 -
Milli Takım 4'te 4 yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yla karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-0 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milli Takımımızda Cengiz Ünder, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, gruptaki puanını 12'ye yükseltirken Litvanya, sıfır puanda kaldı.

Milli Takımımız bir sonraki maçını 22 Eylül'de Türkiye'de Lüksemburg'la oynayacak. Litvanya ise aynı tarihte Faroe Adaları'nı konuk edecek.

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