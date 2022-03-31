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Spor Milli Takım, 4 basamak birden geriledi
Spor

Milli Takım, 4 basamak birden geriledi

Mart ayı FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı 4 sıra gerileyerek 43. sıraya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:11:00 -
Milli Takım, 4 basamak birden geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, sıralamada 4 basamak gerileyerek 43. sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94. sırada yer alırken, Faroe Adaları 124. ve Litvanya 138. sıraya yerleşti.

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