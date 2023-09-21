Milli sporcuya 8 yıl hak mahrumiyeti cezası
23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel, doping kullandığı gerekçesiyle 8 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.
Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.
Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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