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Spor Milli sporcuya 8 yıl hak mahrumiyeti cezası
Spor

Milli sporcuya 8 yıl hak mahrumiyeti cezası

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:59:00 - 2023-09-21 12:00:47
Milli sporcuya 8 yıl hak mahrumiyeti cezası

23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel, doping kullandığı gerekçesiyle 8 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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