Milli sporcunun ölümüne ilişkin 2 sanığa müebbet hapis talebi

Fatih’te milli futbolcu İsmail Mert Bayar’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli hakkında müebbet hapis talep edildi.

Fatih’te 12 Ekim 2019’da 16 yaşındaki milli futbolcu İsmail Mert Bayar yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Ekim 2019’da meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede olay günü İsmail Mert Bayar ve arkadaşı Türker İbili’nin yürürken, Ali El Hıccu ve kardeşi Muhammed’in laf attıkları, bu nedenle tartışmanın başladığı aktarıldı. Sanık Ali’nin arkadaşlarını arayarak olay yerine çağırdığının da belirtildiği iddianamede, zanlıların bıçak ile maktul İsmail Mert Bayar’a vurdukları anlatıldı. İddianamede sanık Ali El Hıccu’nun telefon ile arayarak yanına çağırdığı arkadaşlarından Ramazan Şuheda’nın ele geçirilemeyen bıçak ile milli futbolcu Bayar’a vurduğu ve ölümüne sebebiyet verdiği ifade edildi. Ali El Hıccu’nun ise Ramazan Şuheda’nın elindeki bıçağı görmesine rağmen engel olmaya çalışmadığı belirtilerek öldürme eylemine iştirak ettiği açıklandı. Ali El Hıccu ve Ramazan Şuheda hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde ‘kasten öldürme’ suçunu işledikleri kaydedilerek müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıkların İsmail Mert Bayar’ın arkadaşı Türker İbili’yi de kaçması sonucu yakalayamadıkları için ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçlarından 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Genç milli futbolcunun ölümüne ilişkin dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.