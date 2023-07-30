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Aktüel Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanacak
Aktüel

Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanacak

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:56:37 - 2023-07-30 10:56:36
Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanacak

Milli sporcuların sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla yüzde 10’u, uluslararası spor oyunlarında derece alanlar için uygulanacak.

Bu kapsamda ataması yapılanlar, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddesine tabi olacak.

Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılacak.
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