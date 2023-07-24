Milli sporcu Deniz Sapmaz, Macaristan’da şampiyon oldu

63. Macaristan Amatör Açık Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Sapmaz şampiyon oldu.

Macaristan Golf Federasyonu’nun organize ettiği 63. Macaristan Amatör Açık Şampiyonası, 21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Macaristan’da düzenlendi. Zala Springs Golf Resort’te oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonaya 10 ülkeden 20’si kadın toplam 76 sporcu katıldı.

Milli sporculardan Deniz Sapmaz, bireysel olarak katıldığı şampiyonada ilk raundu 77, ikinci raundu 73, üçüncü raundu 77 vuruşla bitirerek, toplamda 227 vuruşla kadınlar kategorisi birincisi oldu ve şampiyonluk kupasını aldı.

Sapmaz, elde ettiği bu başarıyla aynı zamanda kariyerinin de en önemli kupalarından birinin sahibi oldu.