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Aktüel Milli sporcu babasının ölümünün araştırılmasını istiyor
Aktüel

Milli sporcu babasının ölümünün araştırılmasını istiyor

Antalya'da yaşadığı binanın zemin katındaki terastan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Cemil Taş'ın kızı Ayşe Taş, babasının ölümünü şüpheli bulduğu için savcılığa başvurdu - Taş: "Babam yaşamayı severdi. Bulunduğu yerden kendiliğinden düşmesini aklımız almıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:30:46 -
Milli sporcu babasının ölümünün araştırılmasını istiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşadığı binanın zemin katındaki terastan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cemil Taş'ın muaythai sporcusu kızı Ayşe Taş, babasının ölümünün araştırılması için savcılığa başvuru yaptı.

Cemil Taş (41), 20 Eylül'de Kepez ilçesindeki dört katlı binanın zemin katındaki terastan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Taş'ın öldüğünü belirledi.

Ayşe Taş, babasının ölümünde şüphe olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

Milli sporcu Taş, yaptığı açıklamada, iki aylıkken annesi Emine Aku ve babası Cemil Taş'ın boşanması üzerine 10 yaşına kadar kendisiyle anneannesinin ilgilendiğini söyledi.

Bir süre de annesinin yanında yaşadığını aktaran Taş, 16 yaşında devlet yurduna yerleştirildiğini dile getirdi.

Yönlendirmeyle muaythai sporuna başladığını anlatan Taş, zamanla gösterdiği başarılar sayesinde milli sporcu olduğunu ifade etti.

Annesiyle ayrıldığı için yıllardır görüşmediği babasıyla bir yıl önce bir araya geldiğini belirten Taş, "Babama çok kırgındım ama bir araya gelince hasret giderdik. Ölümüyle mutluluğumuza gölge düştü. Babam yaşamayı severdi. Bulunduğu yerden kendiliğinden düşmesini aklımız almıyor. Bu yüzden de konunun detaylı araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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