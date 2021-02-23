Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı! Dosta güven, düşmana korku veriyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

160 TB2 SİHA görev yapıyor

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

Yerlilik rekor düzeyde

2000’li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler yüzde 1’i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik ediliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor.

2020’de 360 milyon dolarlık ihracat

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna’ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar’ın gelirlerinin büyük kısmı yurtdışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA’lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Rekor üstüne rekor kırıyor

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA’lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ’da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 300 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye’ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.

“Darısı milyonlara”

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... #BayraktarTB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara... #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerini kullandı.

Bu gurur hepimizin

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA’larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin... #MilliTeknolojiHamlesi #İstiklâlveİstikbâlimizİçin” değerlendirmesinde bulundu.

Yerlilik oranı yüzde 93

Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.