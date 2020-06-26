Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinde son gün ne zaman?
2020 MSÜ tercihler için bugün son gün ne zaman? MSÜ tercihleri son gün ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran tarihinde yapıldı. 2020 MSÜ sınavının ardından başlatılan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı MSÜ tercih işlemleri tarihine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci
Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 14 Haziran’da gerçekleştirildi. MSÜ sınavının ardından adaylar için bu kez tercih maratonu başladı. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.