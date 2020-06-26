Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinde son gün ne zaman?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci

Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 14 Haziran’da gerçekleştirildi. MSÜ sınavının ardından adaylar için bu kez tercih maratonu başladı. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.