Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar için Türkiye’de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti." Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar için Türkiye’de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar için Türkiye’de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti."

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