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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Sudan açıklaması: Tahliye görevimiz sürüyor
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Sudan açıklaması: Tahliye görevimiz sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-28 08:34:00 -
Milli Savunma Bakanlığından Sudan açıklaması: Tahliye görevimiz sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.

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