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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Marmaris açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Marmaris açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:55:00 -
Milli Savunma Bakanlığından Marmaris açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."

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