Milli Savunma Bakanlığından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
"Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır."