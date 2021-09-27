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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın "Tek Vatan Harekatı"nın yıl dönümünü kutladı. Yapılan açıklamada "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'ın saldırılarına 'Dur' demek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için geçen yıl bugün başlattıkları 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:22:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın bir yıl önce başlattığı "Tek Vatan Harekatı"nın yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'ın saldırılarına 'Dur' demek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için geçen yıl bugün başlattıkları 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mut"lu bir yaşam diliyoruz.

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