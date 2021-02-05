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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü mermisi ATMACA hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:17:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması

TCG KINALIADA korvetinden yerli ve milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü mermisi ATMACA'nın atışı yapıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli imkanlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA'nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz'de başarı ile icra edildi."

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