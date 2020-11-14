Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullandı.