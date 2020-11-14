  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:01:00 -
Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'te yaptığı açıklamalarda oylarının arttığını söylerken ..
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de liste tartışması sürüyor... İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste..
Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı
Dünya

Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay