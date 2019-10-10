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Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığından, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek gerçekleştirdiği saldırılarda Türkiye'deki masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:46
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:46
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Anadolu Ajansı

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