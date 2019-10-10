Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale’ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.

Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti.

Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!

Milletimizin başı sağ olsun”