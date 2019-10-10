Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale’ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanları yerde kalmadı.10 Ekim 2019 Perşembe 19:02
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale’ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti.
Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!
Milletimizin başı sağ olsun”
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