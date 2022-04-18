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Gündem Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:54:00 -
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilişkin görüntü paylaşıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin de çok sayıda görüntü yer aldı.

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