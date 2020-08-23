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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sayı 80 milyonu geçti
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sayı 80 milyonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Dikimevleri'nde üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:38:00 - 2020-08-23 20:43:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Dikimevleri'nde üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini ve üretimlerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Covid- 19 virüsünün ülkemizi etkilemeye başladığı günden itibaren maske ihtiyacını karşılamak için yüksek tempoda ve fedakarca çalışan MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti" denildi.

Üretimlerin kesintisiz olarak devam ettiği belirtilen paylaşımda "TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi" ifadelerine yer verildi.

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