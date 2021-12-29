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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İnlerinde...
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İnlerinde...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:30:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İnlerinde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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