Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Destek Tunus'a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ölümcül koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tunus'un Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus'a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi."