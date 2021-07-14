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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Destek Tunus'a ulaştı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Destek Tunus'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, ölümcül koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 20:28:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Destek Tunus'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tunus'un Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus'a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi."

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