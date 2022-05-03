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Gündem Milli Savunma Bakanlığı "başarılı operasyonu" duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı "başarılı operasyonu" duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 15:07:00 -
Milli Savunma Bakanlığı "başarılı operasyonu" duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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