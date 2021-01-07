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Ekonomi Milli Savunma Bakanlığı açıktan atama ile memur alıyor
Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı açıktan atama ile memur alıyor

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:50:00 -
Milli Savunma Bakanlığı açıktan atama ile memur alıyor

Başvuruların 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceği bildirilen açıklamada; dilekçe, mektup, posta vb. yöntemler kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecek. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Basın İlan Kurumu İlan portalında yer alan duyuruya göre; adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusunun kabul edilmeyeceği açıklandı.

Ayrıca; ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yerinin https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağı hatırlatıldı.

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