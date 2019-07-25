Milli savunma Bakanlığı açıkladı! İkinci S-400 bataryası da başkent Ankara'ya getirilecek
S-400 kurulum çalışmalarının başlandığını ve devam ettiğini aktaran askeri yetkililer, ikinci grup sevkiyatın da Ankara’ya yapılacağını söyledi.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 birinci grup malzemelerinin sevkiyatının 30 sorti ile bugün tamamlandığını açıkladı.
Yetkililer, ABD'de F-35 eğitiminde bulunan yaklaşık 40 pilot ve bakım ekibinin yurda dönüşleri için çalışma başlatıldığı bilgisini verdi. Yetkililer, Fransa’nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, "Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak" dedi.
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