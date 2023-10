Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.



MSB'nin tüm birlik ve kurumlarının terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 39 bin 25 teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK); PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecektir" diye konuştu.



'400 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'



Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti: "Suriye'de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26'sı son bir haftada olmak üzere 1272 terörist etkisiz hale getirilmiştir."



'176 BİN 338 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'



Yasa dışı geçişi engellemek amacıyla sınırların güvenliği konusunda alınan tedbirlerin de sürdüğünü kaydeden Aktürk, "Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur" dedi.



'TERÖRİZMLE MÜCADELEDE MÜTTEFİKLERDEN DESTEK İSTENDİ'



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 'Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı' ile 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Aktürk, "Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanı'mız tarafından; başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan desteğimiz, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere çabalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiği, Karadeniz'deki dengenin 'bölgesel sahiplik' ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni dikkatli ve sorumlu şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların; ittifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmadığı ve sonlandırılması gerektiği bir kez daha ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye olarak, İsveç'in terörle mücadeleye yönelik yeni hukuki düzenlemeleri somut bir şekilde uygulamasını beklediğimiz, üyelikle ilgili nihai kararın ise Meclis'imizde olduğu, Filistin'de yaşanan olaylar kapsamında tarafları itidale davet ettiğimiz; çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği belirtilmiştir" diye konuştu.



'ABD, UÇAK GEMİLERİNİN MUHARİP OLMADIĞINI BİLDİRDİ'



Öte yandan bakanlık kaynakları, İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılacak yardım çalışmalarında TSK'nın verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır olduğunu aktardı. Kaynaklar, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun ise bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemilerine ilişkin ise kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. ABD'den söz konusu gemiler hakkında bilgilendirme istediklerini belirten kaynaklar, ABD'nin bu uçak gemilerinin muharip olmayan, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini bildirdiğini aktardı.



'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN EĞİTİM VE TATBİKATLARI SÜRÜYOR'



Ayrıca TSK'nın Doğu Akdeniz'de planladığı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden kaynaklar, TSK'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirtti. Kaynaklar, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/ tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.