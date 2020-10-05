Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net açıklama: Ermenistan mutlaka yargılanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Erivan tarafının sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini altını çizen Bakan Akar, "Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ermanistan'a net bir dille çağrıda bulunan Hulusi Akar, "Daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır" dedi.

Ermenistan'ın işgallerini görmezden gelen ülkelere de çağrıda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan’ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir"