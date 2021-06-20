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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Evlatlarına hayatın anlamını, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreten, hiçbir karşılık beklemeden onların sevinçlerine ve acılarına ortak olan sevgi, saygı, fedakarlık ve güven timsali babaların bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:57:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarına hayatın anlamını, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreten, hiçbir karşılık beklemeden onların sevinçlerine ve acılarına ortak olan sevgi, saygı, fedakarlık ve güven timsali babaların bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden fedakar babalar, başta çocukları olmak üzere hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Onlar bizler için zamana yenilmeyen, hiçbir fırtınada devrilmeyen ulu çınarlar gibidir. Bu nedenle kıymetli anne ve babalara sadece bu anlamlı günde değil her zaman sevgi, saygı, vefa ve minnet duygularıyla yaklaşmalı, onların gönüllerini hoş tutmalı; zor zamanlarında daima onların yanlarında olmalıyız. 'Babalar Günü' vesilesiyle aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları başta olmak üzere kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyorum. Kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor, ebediyete intikal etmiş tüm saygıdeğer babaları da rahmetle anıyorum."

 

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Yorumlar

sabo

babaların babası vatanını dini bayragını seven vatanını seven kardeşimiz allaha emanet ol
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saol komtanım

babalara gelmemek dileğiyle..
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