Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasından duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanı Akar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine bugün düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
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