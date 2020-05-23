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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasından duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanı Akar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine bugün düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:10:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasından duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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