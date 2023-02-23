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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 30 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 30 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü

Deprem bölgesinden son durumu aktaran Milli Savunma Bakanı Akar, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye göç ettiği haberlerine ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil, İHA'larımızla hudut sürekleri kontrol altında." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:27:00 - 2023-02-23 16:27:32

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ildeki çalışmalar sürüyor.

Devletin tüm bakanları da sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koordinesinde kahraman Mehmetçik de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

İlk günden itibaren canla başla çalışan güvenlik güçleri, ulaşılmaz dağlık alanlara yardım kolileri dağıttı, çocuklarla etkinlik düzenledi, sağlık taraması yaptı, çadır kentler kurdu...

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sınırın hudut karakollarında da denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son durumu aktardı.

"İHA'larımızla hudut sürekleri kontrol altında"

Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye akın ettiği iddialarını değerlendiren Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Burada biz bu işin kaynağını öğrenmek için bizzat raporlarını aldık. Hudut birlikleriyle konuştuk, hudut karakollarıyla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Burada kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Zaten bizim bildiğimiz konulardı. İHA'larımızla hudut sürekleri kontrol altında. Böyle bir şey söz konusu değil.

Normal yollardan, hudut kapısından buradaki Suriyeli vatandaşlar, evini kaybetmiş, çocuğunu ve yakınlarını kaybetmiş. Bu duygular içinde kendileri gönüllü ve güvenli şekilde kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Suriyeli vatandaşlar kendi evlerine döndüler. Bu rakam 30 bine çıktı. Bunun dışında bu tarafa doğru gelmek, sınırlardan geçmek asla söz konusu değil. Her şey kontrol altında.

"Bu tarafa doğru gelmek asla söz konusu değil"

Normal yollardan, hudut kapısından buradaki Suriyeli vatandaşlar, evini kaybetmiş, çocuğunu ve yakınlarını kaybetmiş. Bu duygular içinde kendileri gönüllü ve güvenli şekilde kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Suriyeli vatandaşlar kendi evlerine döndüler. Bu rakam 30 bine çıktı. Bunun dışında bu tarafa doğru gelmek, sınırlardan geçmek asla söz konusu değil. Her şey kontrol altında.

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