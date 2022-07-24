Milli Savunma Bakanı Akar'dan Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Odessa kentindeki patlamaya ilişkin, "Füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Odessa'da bir patlama olduğunu ifade ederek, "Füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler." diye konuştu.

Rusya ile de temasta bulunduklarını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki, vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükunetle, sabırla burada sakin bir şekilde iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik."

Bakan Akar, uygulamaya bir an önce başlanmasının bütün dünya kamuoyunun da beklentisi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bu görüşmelerin başlamasıyla dahi, fiyatlarda uzmanlar tarafından ifade edildiğine göre bir düşüş olduğunun tespit edildiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini, dolayısıyla bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından, gıda ihtiyacının karşılanması bakımından, insani bakımdan çok önemli olduğunu yine konuşmalarımızla karşılıklı olarak ifade ettik. Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonumuz devam edecek, devam ediyor. Dünkü toplantı sırasında imzaladığımız mutabakat muhtırasında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışması için dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. BM Temsilcisi dahil, Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak vardığımız mutabakat doğrultusunda bu çalışmaların bir an önce başlaması, şu anda biz yakinen olayı takip ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz, dileğimiz mutabakatta belirtildiği üzere bu çalışmaların istendiği şekilde devam etmesi yönünde."