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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan’da
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan’da

Akar, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov ile görüştü - Atakulov: - "Koronavirüs salgını sonrasında Kazakistan'a yardım eden ilk ülke Türkiye oldu. Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız" - Milli Savunma Bakanı Akar: - "Koronavirüs salgınındaki yardımlaşmamız sadece bir sembol. Biz kardeş Kazakistan ile iş birliğimizin artan bir tempoda devam etmesinden yanayız"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:35:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan’da

NUR SULTAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov ile görüştü.

Akar’ın resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki temasları devam ediyor.

Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına geçti.

Bakan Beybut Atakulov ile önce baş başa görüşen ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Türkiye ve Kazakistan'ın ortak kültüre sahip olduğunu, kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluk biliniyor. Onların açtığı yolda bizim de ilerleyip ülkelerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve milletlerimiz için gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Bu konulardaki çalışmalar sadece ülkelerimize değil bölge barışına, istikrarına da çok önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov da koronavirüs salgını sonrasında Kazakistan'a yardım eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Atakulov, "Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Bunun üzerine Bakan Akar da "Koronavirüs salgınındaki yardımlaşmamız sadece bir sembol. Biz kardeş Kazakistan ile iş birliğimizin artan bir tempoda devam etmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

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