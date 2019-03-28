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Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege’de, Doğu Akdeniz’de oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkiler içinde, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bütün sorunların çözülmesinden yanayız.

28 Mart 2019 Perşembe 17:54
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege’de, Doğu Akdeniz’de oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkiler içinde, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bütün sorunların çözülmesinden yanayız. Ancak hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.


Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleleri konferans salonunda 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan kahramanlara yönelik “Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni’ne katılan Akar, "Milli, manevi ve mesleki değerlerin içerisinde her zaman ayrı bir yeri olan şehitlik ve gazilik rütbelerin en güzeli. Şehitlik ve gazilik mertebesi ordu-millet anlayışını benimsemiş, asil Türk milletinin kanında çıkan kahraman ordumuzun en büyük motivasyon kaynağıdır. Şanlı tarihimizde Mehmetçiğin ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ olarak yazdığı kahramanlık destanı bizler için daima gurur kaynağı olmuştur. Bu destanların birisi Kıbrıs’ta sizler tarafından yazılmıştır. Asil Türk milletinin bu konudaki Türk Silahlı Kuvvetlerine desteği, güveni ve duasıyla adada Türklerin, kardeşlerimizin uğradığı zulmü ortadan kaldırmış, akan kan ve gözyaşını durdurmuştur. O günlerden bugüne adada bir barış ortamı vardır. Sizlerin kurduğu düzen çerçevesinde yaklaşık yarım asırdır süren Kıbrıs Türk’ünün yaşam ve bağımsızlık mücadelesinde her zaman KKTC’nin yanında yer alan asil milletimiz, bugün de Kıbrıs Türküyle el ele, gönül gönüle dayanışma içindedir. Önümüzdeki günler bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bu vesileyle herkes bilmelidir ki, Türkiye Kıbrıs’ta uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya tereddütsüz devam edecektir. Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta barışçıl yöntemlerle barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkiler içinde, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bütün sorunların çözülmesinden yanayız. Ancak hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Hiç kimseninTürkiye’nin içinde olmadığı, katkısı olmadığı, onayı olmayan hiçbir kararı yaşama şansı yok" diye konuştu.



"Millet ve bayrak sevgimizin, ölümsüz abideleri"


Bugün ve yarın ülke, millet için şehit-gazi olmaya hazır olduklarını belirten Akar, "82 milyonluk Türkiye olarak başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Toprağa düşen her şehidimizin bedenlerimizin bir parçasını vatan topraklarımıza emanet eden gazilerimizindevletimizin temeline en kıymetli harcı kattığını bilmekteyiz. Kahraman gazilerimiz sizler vatan, millet ve bayrak sevgimizin, ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının, ordusunun ilham kaynağısınız.Adlarınız sonsuza kadar yaşayacaktır. Kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Devletimiz ve asil milletimiz, şehitlerimizin emanetine, gazilerimize ve onların kıymetli ailelerineminnet ve şükranla daima sahip çıkmaya devam edecektir. Vatan size minnettardır" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:54
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