Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkes müsterih olsun ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Akar, Kadir Has Stadyumu'ndaki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, medeniyetler beşiği, Anadolu'nun incisi, memleketi Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Kayseri'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve dikkati çeken şehirlerinden biri olmasını sağlayan, buna katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, tüm emeği geçenlere şükranlarını sunan Akar, şöyle devam etti:

"Asil milletimizin her bir ferdi gibi Kayseri’nin yetiştirdiği evlatlar da söz konusu vatan olunca, canını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Balkan Savaşlarından Sakarya Savaşı’na kadar tereddüt etmeden cepheye koşan ve birçok şehit veren Taş Mektepliler, Kayserimizin gururu ve onuru olmuştur. Bu dönemde 753’ü Çanakkale’de olmak üzere toplam 1771 şehidimiz var."

"Talas’ın aslanları" olarak nitelendirdiği komandoların, "Güçlüyüm, cesurum, hazırım" parolasıyla 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli görevler üstlendiğini anımsatan Akar, "O günden beri de hamiyetperver hemşehrilerimiz tarafından komandolarımız sürekli desteklenmektedir. Bu arada önemli bir gelişme oldu, komandolarımızı 2016 Aralık'ta katleden terörist Ferhan Tekiner de MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye’ye getirildi, adalete teslim edildi" ifadelerini kullandı.

- "Açıkça Türk ve İslam düşmanlığı yapıldığına da şahit oluyoruz"

Dünyada var olan krizlerin en sancılı şekilde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşandığını belirten Akar, "Uluslararası yapıların, kurumların bu coğrafyada yaşanan acılara, kan ve gözyaşına duyarsız kaldığını görüyoruz. İlaveten bazı çevrelerde maalesef, açıkça Türk ve İslam düşmanlığı yapıldığına da şahit oluyoruz. Nerede, nasıl olursa olsun ırkçılığı ve İslam düşmanlığını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda "Peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'nın başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gururla ifade etmek isterim ki tarihinde hiçbir insanlık suçu olmayan, insani, ahlaki değerleri her şeyin üstünde tutan asil milletimizin bağrından çıkan mazisi şan, şerefle dolu TSK, sadece ülkemizin ve asil milletimizin değil aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin huzuru ve güvenliği için de mücadele etmektedir. Ayrıca TSK, BM, NATO, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya’dan, Kosova’ya, Afganistan’dan Bosna Hersek’e, Katar’dan, Somali’ye ve Sudan’a kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle çalışmaktadır."

Türkiye'nin hiç olmadığı kadar kritik bir süreçten geçtiğini belirten Akar, "Bu dönemde, tüm tehdit ve tehlikeler karşısında birlik ve beraberlik içerisinde olmamız hayati önemi haizdir. Ordumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artan bir tempo, inanç ve azimle birçok coğrafyada mücadele ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle terörle mücadele kapsamında yurt içinde, Irak ve Suriye başta olmak üzere, sınır ötesinde Mehmetçiğin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Girilemez denilen yerlere girmiş, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmış ve teröristlerin inlerini başarına yıkmıştır, yıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar büyük başarılarla icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru yerle bir edilmiş, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliği sağlanmıştır. Elde edilen başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Herkes müsterih olsun ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

- "Haklarımızı asla yedirtmeyiz"

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere de değinen Akar, "Kıbrıs dahil, Doğu Akdeniz ve Ege’deki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Şehit oluruz, gazi oluruz ancak sancağımızı, bayrağımızı indirtmeyiz. Haklarımızı asla yedirtmeyiz. Artık Türk bayrağı, dünyanın birçok bölgesinde güveni ve adeta sığınılacak bir limanı simgelemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelen Türkiye'nin her geçen gün etki ve ilgi alanını genişlettiğini aktaran Akar, "500 yıllık tarihi kardeşlik ve dostluk bağlarımız, ortak değerlerimiz bulunan Libya’da da mazlum ve mağdurların yanında olmaya, Libyalı kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizi darbecilerin zulmüne asla terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonların yanı sıra yeni tip Koronavirüs salgınıyla da mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü belirten Akar, "Bu konuda, dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz. Operasyon bölgelerinde, gemilerde, filolarda çok ciddi tedbirler aldık. Faaliyetlerimiz aksamadan devam ediyor. Temizlik-maske-mesafe parolasıyla asla taviz vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak bu yetmez, alınan tedbirleri milletçe uygulamalıyız." dedi.

Bakan Akar, TSK'nin, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, milletinin emrinde görevinin başında olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yürüten sivil asker tüm mensuplarımıza da kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum."

(Bitti)