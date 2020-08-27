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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:57:33 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi."
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