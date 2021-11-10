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Teknoloji Milli savaş uçağı ilk üretilen parça nedir ne işe yarar?
Teknoloji

Milli savaş uçağı ilk üretilen parça nedir ne işe yarar?

Milli savaş uçağı ne zaman bitecek? Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk parçasını üretti. Pek çok kişi üretilen bu parçanın önemini araştırmaya başladı. Peki, Milli Savaş uçağının parçasının önemi özellikleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:21:00 -
Milli savaş uçağı ilk üretilen parça nedir ne işe yarar?

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi. Konu hakkında açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den geldi.

Milli savaş uçağı ilk üretilen parça nedir ne işe yarar?

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk parçasını üretti. Temel Kotil söz konusu parçaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kotil, “Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir. 4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.  Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı” dedi.

Temel Kotil kimdir nereli?
Temel Kotil kimdir nereli?

Biyografi

Temel Kotil kimdir nereli?

TUSAŞ devletin mi?
TUSAŞ devletin mi?

Yaşam

TUSAŞ devletin mi?

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