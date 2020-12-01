  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli satranççı Ekaterina Atalık, Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'ne çevrim içi katılacak
Spor

Milli satranççı Ekaterina Atalık, Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:02:07 -
Milli satranççı Ekaterina Atalık, Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 4-5 Aralık'ta çevrim içi düzenlenecek Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'nde milli satranççı Ekaterina Atalık'ın da yer alacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihi İpek Yolu üzerinde bir ekonomik ve kültürel kuşak meydana getirme projesi çerçevesinde oluşturduğu 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında ilk defa geçen yıl düzenlendiği Dünya Kadın Satrancı Zirvesi bu sene çevrim içi yapılacak.

Açıklamada Hou Yifan, Tan Zhongyi, Kostenyuk, Stefanova, Muziçuk gibi kadın satrancının önemli isimlerinin yer alacağı turnuvada Türkiye'yi milli sporcu Ekaterina Atalık'ın temsil edeceği ifade edildi.

10 oyuncunun 9 tur döner sistem olarak on-line oynayacağı turnuvada karşılaşmalar 15 dk + 5 saniye eklemeli tempoda oynanacak. İlk gün 5 ve ertesi gün kalan 4 turun oynanacağı turnuva 4 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki
Dünya

AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay