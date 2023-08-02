Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan’ın acı günü
Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan’ın babası Halil Gayhan 79 yaşında Hakk'a yürüdü.
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn.
Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası Halil Gayhan, 79 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bayrampaşa Bilal-i Habeşi Camii’den kaldırılarak Beşyüzevler Mezarlığı’na defnedilecek.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğan Halil Gayhan, 4 çocuk babasıydı.
Akit Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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