ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

ŞOK Market, 3-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni çarşamba aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak teknoloji ve ev ihtiyaçlarında büyük fırsatlar sundu. Bu hafta reyonlarda klima, çamaşır makinesi ve 4K Smart TV gibi büyük ev aletlerinin yanı sıra çay makinesi, blender seti ve ütü gibi pratik mutfak ile küçük ev aletleri avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca cam termos ve tencerelerden oluşan mutfak gereçleri ile bütçe dostu temizlik çözümleri de evini yenilemek isteyen tüketicileri bekliyor.