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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

ŞOK Market, 3-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni çarşamba aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak teknoloji ve ev ihtiyaçlarında büyük fırsatlar sundu. Bu hafta reyonlarda klima, çamaşır makinesi ve 4K Smart TV gibi büyük ev aletlerinin yanı sıra çay makinesi, blender seti ve ütü gibi pratik mutfak ile küçük ev aletleri avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca cam termos ve tencerelerden oluşan mutfak gereçleri ile bütçe dostu temizlik çözümleri de evini yenilemek isteyen tüketicileri bekliyor.

#1
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

Çamaşır Suyu 2 L: 94 TL // Yüz Temizleme Suyu 200 ml: 119 TL // Yüz Temizleme Jeli 150 ml: 169 TL // Jel Vücut Losyonu 400 ml: 199 TL // Saç Bakım Kremi 90 ml: 199 TL // Terleme Önleyici Sprey / Ayak Bakım Kremi / Deo Krem: 139 TL // Çocuk Devam Sütü 250 g: 289 TL // Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 280 ml: 159 TL // Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 119 TL // Saç Kremi 220 ml: 179 TL // Saç Bakım Kremi 300 ml: 219 TL // Yoğun Çamaşır Suyu 4 kg: 129 TL // Diş Fırçası (1+1): 87,90 TL // Ağız Bakım Suyu 500 ml: 62,90 TL // Diş Macunu 50 ml: 95 TL // Diş Fırçası (1+1): 50,90 TL // Çocuk Diş Fırçası: 90 TL // Çocuk Diş Macunu 75 ml: 42 TL // Bulaşık Deterjanı 4 kg: 199 TL

#2
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL // Izgara ve Tost Makinesi: 1.099 TL // Seramik Tabanlı Ütü: 1.399 TL // Buhar Jeneratörlü Ütü: 5.999 TL // Buharlı Temizleyici: 2.999 TL // Para Sayma Makinesi: 2.499 TL // Çay Makinesi: 1.999 TL // Torbasız Süpürge: 4.299 TL // Cam Ankastre Set: 7.999 TL // El Blender Seti: 1.750 TL

#3
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

55 İnç 4K Smart TV: 19.999 TL // 8 Kg Çamaşır Makinesi: 21.499 TL // 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 16.999 TL // 12.000 BTU Klima: 30.999 TL // 32 İnç HD TV: 5.999 TL

#4
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

Cam Termos: 299 TL // Mug Termos: 199 TL // Servis Kayık Tabak: 199 TL // Meşrubat Bardağı 6'lı: 129 TL // Kase 6'lı: 169 TL // Emaye Tencere: 499 TL // Emaye Sos Tavası: 349 TL // Emaye Saklama Kabı 3'lü: 749 TL

#5
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

Cam Yağlık 2'li: 299 TL // Karnıyarık Tenceresi: 599 TL // Derin Tencere: 599 TL // Tava: 349 TL // Sahan 18 cm: 299 TL // Kaçerola 18 cm: 299 TL // Cam Pipetli Bardak: 50 TL // Pipetli Bardak 400 ml: 100 TL // Kulplu Matara 2,2 L: 199 TL // Saklama Kabı Seti: 75 TL // Matara 900 ml: 129 TL // Cam Çay Tabağı: 149 TL

#6
Foto - ŞOK 3-9 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu açıklandı! Ankastre, Klima ve TV'de büyük indirim

Dikey Süpürge: 1.799 TL // Türk Kahvesi Makinesi: 1.699 TL // Ayaklı Vantilatör: 1.799 TL // İndüksiyonlu Türk Kahve Makinesi: 1.499 TL // Türk Kahve Makinesi: 1.999 TL // Espresso Makinesi: 7.699 TL // Kişisel Blender: 2.999 TL // Cam Hazneli Çay Makinesi: 1.999 TL // Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi: 15.999 TL //

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