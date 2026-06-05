Utanmadan inkar etti Halka bunu yapanın üstü bantlanmalı

Hatay'da zabıta ekiplerinin kontrollerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tarih bölümlerinin bulunduğu alanı siyah bantla kapatan işletme mühürlendi. Zabıta ekiplerinin kontrollerinde işletme sahibinin üzerleri bantla kapatılan ürünleri "Bunu yanlış getirmişler" diyerek savunmasıysa hayrete düşürdü.

Dörtyol ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından Kuzuculu Mahallesi'nde gerçekleştirilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimler sonucunda, biri yabancı uyruklu şahsa ait olmak üzere mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında tutanak düzenlendi ve işletmeler mühürlendi. Denetimler esnasında bir işletmede son kullanma tarihi geçen ürünlerin tarih bölümlerinin siyah bantla kapatıldığı tespit edildi.

Zabıta ekiplerini hayrete düşüren sistem görüntülenirken işletme sahibinin "Bunu yanlış getirmişler" dediği anlarsa hayrete düşürdü. Zabıta müdürü Ali Avan, "İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi" diyerek işletme sahibine tepki gösterdi.

Başka bir işletmede ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddeyle ilgili de işlem başlatan Avan, "Ben girişte patlayıcı madde var mı dedim ve sen yok dedin. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar, biz buna müsaade edemeyiz. Bu ürünlerin son kullanım tarihlerinin üzerinden bir yıl geçmiş, hileyle üstü boyanmış.

Böyle bir düzenbazlığı ben kabul edemiyorum. Üstünü karartma yapmışlar, ben bunu nasıl kabul edeyim. Bunu yanlış getirmemişler, bunu göz göre göre almışsınız. Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar, alttaki süre daha da eski. 2024'ten 2025'e almışlar ve o tarihte geçmiş, üstünü boyamışlar. Bunu kabul etmeyeceğiz, mühürü vurup kapatıyoruz. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bandaj kullanalım, vatandaş siyah karartıdan görmesin ve gelsin alsın" dedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.