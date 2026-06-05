Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası hız kesmeden devam ederken, JTI grubunun ardından bir diğer dev tütün şirketi olan British American Tobacco (BAT) grubu ürünlerine de okkalı bir zam uygulandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medyada duyurulan karara göre, gruptaki tüm sigara fiyatlarına 5 lira birden artış yansıtıldı. Bu yıl ikinci kez fiyat artışına giden BAT grubunda zamlı fiyatların 5 Haziran itibarıyla raflara yansıyacağı belirtilirken, gruptaki en ucuz sigaranın 105 liraya, en pahalısının ise 120 liraya yükselmesi tiryakilerin cebini fena yakacak.