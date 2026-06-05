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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası hız kesmeden devam ederken, JTI grubunun ardından bir diğer dev tütün şirketi olan British American Tobacco (BAT) grubu ürünlerine de okkalı bir zam uygulandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medyada duyurulan karara göre, gruptaki tüm sigara fiyatlarına 5 lira birden artış yansıtıldı. Bu yıl ikinci kez fiyat artışına giden BAT grubunda zamlı fiyatların 5 Haziran itibarıyla raflara yansıyacağı belirtilirken, gruptaki en ucuz sigaranın 105 liraya, en pahalısının ise 120 liraya yükselmesi tiryakilerin cebini fena yakacak.

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Foto - Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Sigara zamları devam ediyor: BAT sigara grubu ürünlerine de 5 lira zam geldi.

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Foto - Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara fiyat artışı uygulandığını duyurdu.

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Foto - Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Buna göre, söz konusu gruptaki sigaraların fiyatları 5 lira artırıldı. Zamlı fiyatların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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Foto - Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

Fiyat artışının ardından gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 liraya yükseldi.

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Foto - Bırakmak için bundan iyi bahane olamaz! Sigaraya bir zam daha geldi, en düşük fiyat dudak uçuklattı

BAT grubu, bu yıl ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu.

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