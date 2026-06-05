Uzmanlar alarm verdi! Her gün çocuklarınıza yedirdiğiniz bu yiyecekler onları....

Dünya genelinde çocuklarda obezite oranları artış gösterirken, uzmanlar aşırı işlenmiş hazır gıdaların çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması için aileler ve okulların birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Çocuk beslenmesinde hazır gıdaların yaygınlaşması, uzmanların son yıllarda en fazla dikkat çektiği halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Özellikle yüksek miktarda şeker, tuz, doymuş yağ ve katkı maddesi içeren aşırı işlenmiş gıdaların çocukların günlük beslenme düzeninde daha fazla yer alması, obezite başta olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. UNICEF’in 2025 Çocuk Beslenmesi Raporu ve Dünya Sağlık Örgütü verileri, çocukların giderek daha fazla hazır atıştırmalık, şekerli içecek ve paketli ürün tükettiğini ortaya koyuyor. Bu eğilim, yalnızca fiziksel sağlığı değil çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini de etkiliyor.

Uzmanlara göre hazır gıdaların en büyük risklerinden biri yüksek enerji içermelerine rağmen yeterli vitamin, mineral ve lif sağlamamaları. Aşırı işlenmiş ürünler çocuklarda gereksiz kalori alımını artırırken, sağlıklı büyüme için gerekli olan besin öğelerinin yetersiz alınmasına neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, yetersiz ve dengesiz beslenmenin çocukluk döneminden itibaren bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini, ilerleyen yaşlarda diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebileceğini belirtiyor.

Hazır gıdaların çocuk gelişimine etkileri yalnızca kilo artışıyla sınırlı değil. Araştırmalar, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının dikkat süresi, öğrenme kapasitesi ve okul başarısı üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. UNICEF, yeterli ve dengeli beslenen çocukların derslere daha kolay odaklandığını, eğitimden daha yüksek verim aldığını vurguluyor. Besin değeri düşük ürünlerin yoğun tüketimi ise çocukların büyüme ve gelişme süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Son yıllarda yayımlanan raporlar çocukluk çağı obezitesindeki artışın boyutunu da gözler önüne seriyor. UNICEF’in 2025 raporuna göre dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerde obezite, tarihte ilk kez zayıflığın önüne geçti. Rapora göre her 10 çocuktan yaklaşık biri obeziteyle yaşarken, aşırı işlenmiş gıdaların agresif pazarlaması bu tablonun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar çözümün yasaklardan çok doğru alternatifler sunmaktan geçtiğini belirtiyor. Paketli atıştırmalıklar yerine mevsim meyveleri, yoğurt, kefir, süt, ceviz, badem, fındık, haşlanmış yumurta, tam tahıllı sandviçler ve ev yapımı atıştırmalıklar öneriliyor. Kuru baklagiller, sebze ve meyveler ile protein kaynaklarının dengeli şekilde tüketilmesi çocukların günlük besin ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynuyor.

Ailelerin bu süreçteki rolü büyük önem taşıyor. Uzmanlar, çocukların beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde ev ortamında şekillendiğini belirterek ebeveynlerin rol model olması gerektiğini vurguluyor. Televizyon ve dijital platformlardaki gıda reklamlarının etkisine karşı çocukların bilinçlendirilmesi, düzenli öğün alışkanlığı kazandırılması ve birlikte yemek yeme kültürünün desteklenmesi öneriliyor. UNICEF verileri, çocukların büyük bölümünün haftalık olarak sağlıksız gıda reklamlarına maruz kaldığını gösteriyor.

Okul beslenmesi de sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, okul kantinlerinde şekerli içecekler ve yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine süt ürünleri, taze meyve, sağlıklı sandviçler ve su gibi seçeneklerin yaygınlaştırılmasını öneriyor. UNICEF, okul sağlığı ve beslenmesinin çocukların akademik başarısı ve uzun vadeli sağlık sonuçları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayarak eğitim ve beslenme politikalarının birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre çocukluk döneminde kazanılan doğru beslenme alışkanlıkları, yalnızca bugünün değil geleceğin de sağlık yatırımı niteliğinde. Hazır gıdaların cazibesine karşı ailelerin, okulların ve kamu kurumlarının ortak hareket etmesi, çocukların daha sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmesinde belirleyici rol oynayacak.

Doğru Haber