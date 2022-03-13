Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy kabrinde anıldı
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kuran-ı Kerim okundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ersoy'un kabrine çiçek bıraktı.
Başkan Erdoğan'ın yayımladığı mesajda "İstiklal Marşımız, milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur. Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.