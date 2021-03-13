Milli şairimiz kabri başında anıldı! Asım'ın neslinden Akif'e hatim

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Milli Şair’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 39 ilçenin kaymakamı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı öncülüğünde dua edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı. Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında hatmi şerif okudu.

İstiklal Marşı, şehitlerin kabirlerinde seslendirildi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi de İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü ve 2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olması dolayısıyla bir klip hazırladı. Klipte, marşın her bir kıtası Türkiye’nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde gençler tarafından seslendirildi.

Yabancı öğrencilerden jest

Karabük’te cami imamları 7’den 70’e vatandaşlarla “İstiklal Marşı”nı okurken, Tokat’ta yabancı öğrenciler “İstiklal Marşı”nı seslendirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri de sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstiklal Marşı okudu.

Sebilürreşad tekrar basıldı

Öte yandan, 100 yıl önce TBMM’ye bastırılarak cephelere gönderilen Sebilürreşad Dergisi, İstiklal Marşı’nın 100. yılında “İstiklal” özel sayısıyla TBMM tarafından tekrar basıldı.